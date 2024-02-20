ENAG kurucusu seçimden sonra olacakları açıkladı

Dolar/TL kuru uzun zamandır devam eden yükseliş trendini yeni günde de sürdürüyor. Kur haftanın ikinci işlem gününde 30,90 TL ile rekor tazeledi. Yıl başından beri TL, dolar karşısında yüzde 4,5’e yakın değer kaybı yaşadı.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu Veysel Ulusoy dolar kuru ve enflasyona ilişkin sosyal medya hesabından "Her durumda sonuç vahim" ifadelerini kullandı.

Veysel Ulusoy’un yaptığı paylaşım :

“Seçime kadar döviz kurunu tutabilirlerse tutacaklar. Rasyonel olmayan kurun seçim sonrası hali çok açık. Her durumda sonuç vahim. Döviz kuru yükselirse, zaten 3 haneli olan enflasyon yukarılara taşınacak, kur tutulursa da, dış ticaret açığı ve yavaş veya eksik büyümeyle enflasyon yine artacak. Nerden baksan tutarsızlık.”

Veysel Ulusoy, dövizin yükselmesiyle beraber enflasyonda yükselişlerin hız kazanarak 3 haneli enflasyonun yukarılara taşınacağını belirtti.