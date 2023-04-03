ENAG açıkladı. Enflasyon yine yerinde durmadı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyon verilerini duyurdu. Mart ayında enflasyon yüzde 5.08 arttı. Yıllık artış ise yüzde 112.51 oldu.

ENAG her ay kendi hesapladığı enflasyon oranını açıklıyor. Oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması detayı ise dikkatlerden kaçmıyor.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu verilerinde, mart ayında enflasyon yüzde 5.08 arttı. Yıllık artış ise yüzde 112.51 olarak açıklandı.

ENAG şubat ayında enflasyon yüzde 7.21 arttığını yıllık enflasyon ise yüzde 126.91 olduğunu açıklamıştı.

TÜİK'e göre ise Tüketici fiyatları şubat ayında yüzde 3.15 artarken yıllık bazda 55.18 olmuştu.

İSTANBUL'DA ENFLASYON YÜZDE 73'Ü GEÇTİ

İstanbul Ticaret Odası'nın cumartesi açıkladığı (İTO) verilere göre tüketici fiyatları mart ayında yüzde 2.95 arttı. Böylelikle veri setinde aylık enflasyon serisi 45. aya çıktı.

Endekste bir önceki yılın martına göre değişim oranı yüzde 73,02 oldu.

‘Toptan eşya fiyatları endeksi’yse aylık yüzde 4,9, yıllık yüzde 74,22 arttı.