Enag mayıs ayı enflasyonunu açıkladı

ENAG, mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre mayıs ayında enflasyon yıllık 109,01 oldu.

Enag mayıs ayı enflasyonunu açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin iki farklı rakam açıkladı.

Doğalgaz fiyatının değişmediği varsayımıyla açıkladığı verilerine göre mayıs ayında enflasyon yüzde 7.35 artarken, yıllık artış yüzde 109.01 oldu.

Ocak-mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 38.96 oldu.

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TÜİK NE ZAMAN AÇIKLAYACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, mayıs ayı enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde eksi 1 ve en yüksek yüzde 2,4 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 39.62'YE İNECEK

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,07) göre bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplanıyor.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 47.32

Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi mayısta yüzde 46,26'dan 47,32'ye yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış göstermişti.

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