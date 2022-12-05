ENAG: Enflasyon yüzde 170.70

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyuna sunmaya devam ediyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması ise dikkat çekiyor.

Ekim ayında yüzde 7.18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 185.34 gerçekleşti.

ENAG bugün de kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında %4.24 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 170.70 olarak gerçekleşti.

Yılbaşından bu yana artış ise yüzde 125.43 oldu.

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