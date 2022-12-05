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ENAG: Enflasyon yüzde 170.70

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini ve yıllık enflasyon oranını açıkladı. Kasım ayında enflasyon yüzde 4.24 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 170.70 olarak duyuruldu. TÜİK'in enflasyon oranını açıklaması bekleniyor.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 09:20
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ENAG yıllık enflasyon oranını açıkladı

ENAG: Enflasyon yüzde 170.70
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyuna sunmaya devam ediyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması ise dikkat çekiyor.

Ekim ayında yüzde 7.18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 185.34 gerçekleşti.

ENAG bugün de kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında %4.24 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 170.70 olarak gerçekleşti.

Yılbaşından bu yana artış ise yüzde 125.43 oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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Ali Desidero
5.12.2022 09:32
Ülkeye bak. Enflasyon, bu rakamın yarısı gösteriliyor, resmi kurumlar halkı kandırıyor. Gittikçe fakirleşiyoruz. Aynı zamanda din imanla kandırılan bir güruh oy vermeye devam ediyor. Felaket çemberi.  
 
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