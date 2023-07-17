ENAG’ın kurucusundan vahim açıklama: Yıllarca devam edecek

ENAG Kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, iktidarın vergi artışı ve zamlarla beslenen bir kamu bütçesi yönettiğimi belirtirken, “Durgunluğun olduğu yüksek enflasyonla yaşamayı yıllarca tecrübe edecek bir dönemdeyiz.” dedi.

Önümüzdeki süreçte maaşlarda daha düşük artışlar olacağını ancak buna karşılık fiyat artışlarının devam edeceğini ve fakirliğin başlayacağını dile getiren Ulusoy, milli gelirin de yanlış hesaplandığını savundu.

12 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 108.58

TÜİK’in daha önce mahkemeye verdiği Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) ölçtüğü enflasyon oranları, şirketler için de yeni dönem hesaplamalarında kıstas kabul edilmeye başlandı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) haziran ayında yüzde 8.54 artmıştı.

E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı ise yüzde 108.58 olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı ise yüzde 50.53 oldu.