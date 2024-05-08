Endemik bitki Adana’da görüntülendi

Nesli küresel ölçekte kritik düzeyde tehlikede olan türlerden olan lokal endemik "çorak yoncası (Medicago halophila)" Adana’da Yumurtalık Lagünü Milli Parkı tür izleme faaliyeti sırasında görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ceyhan Deltası'nda yer alan ve ülkenin önemli bitki alanı içerisinde yer alan Yumurtalık Lagünü Milli Parkı 112 önemli bitki türüne ev sahipliği yaptığını ve bunlardan birisinin de nesli tükenmekte olan çorak yoncası olduğunu belirtti.