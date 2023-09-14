Endişe yok Milli Takım iyi yolda: Kuntz'un raporu ortaya çıktı

Jaaponya yenilgisi sonrası Kuntz'un TFF Başkanı Büyükekşi'ye verdiği raporda yer alan ifadeler dikkat çekti.

Endişe yok Milli Takım iyi yolda: Kuntz'un raporu ortaya çıktı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan karşısında Eskişehir'de sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan A Milli Futbol Takımı, daha sonra oynadığı özel maçta Japonya'ya da 4-2'lik skorla mağlup oldu. Ay-yıldızlıların bu performansı sonrası eleştirilerin hedefindeki isim Stefan Kuntz haline geldi.
A Milli Futbol Takımı'nın oynadığı karşılaşmalardaki gösterdiği performans sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Teknik Direktör Stefan Kuntz bir görüşme gerçekleştirdi.

İŞTE KUNTZ'UN RAPORU
Milliyet'in haberine göre A Milli Takımın önce Eskişehir'de Ermenistan karşısında aldığı beraberlik, ardından özel maçta Japonya'ya farklı yenilmesi Teknik Direktör Stefan Kuntz'a olan güveni iyice azalttı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, Japonya maçından sonra Alman hocadan takımla ilgili rapor istedi. Buna rağmen takımın iyi yolda olduğunu ve endişe edilecek bir durumun söz konusu edilemeyeceğini kaydeden Alman hocanın, "Evet Japonya karşısında ilk yarıdaki kötüydük. Bize yakışmayan bir futbol vardı. Ancak ikinci yarıdaki değişikliklerle kendi kimliğimizi bulduk. İki ayrı maç gibi düşünüyorum ben bunu. Önce onlar kazandı, sonra biz. Sakat oyuncuların da katılımıyla Ekim ayında farklı bir milli takım izlettireceğimize inanıyorum" dedi. Başkan Büyükekşi'nin de yönetimin olarak sonuna kadar destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, hocalarına olan güvenlerini tekrarladığı kaydedildi.

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