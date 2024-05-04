Endonezya'da sel ve heyelan faciası: 15 ölü

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’nın Güney Sulawesi bölgesi şiddetli yağış, sel ve heyelana teslim oldu. Konuyla ilgili, Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari açıklamada bulundu.

Muhari, yaptığı açıklamada, “Luwu'da sel ve toprak kaymaları nedeniyle toplam 14 kişi hayatını kaybetti” diye konuştu.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Eyaletin farklı bölgesinde de 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını ifade eden Muhari, 100'den fazla evde büyük hasar meydana geldiğini açıkladı.

Muhari ayrıca, 42 evin yıkıldığını, 4 yol ve 1 köprünün de hasar gördüğünü aktardı.