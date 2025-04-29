Endonezya'da yabancı yatırımcılar temkinli

Endonezya, 2025 yılı ilk çeyreğinde yabancı doğrudan yatırımda (FDY) yüzde 12.7 artış yaşadı. Bu artış, bir önceki çeyrekteki yüzde 33.3'lük büyük sıçramanın oldukça altında kaldı. Söz konusu yatırım, finans ve petrol-gaz sektörleri dışındaki alanlarda, toplamda 230.4 trilyon IDR (13.67 milyar dolar) olarak kaydedildi. Yabancı yatırımların en fazla desteklendiği sektörler ise temel metal endüstrisi, ulaşım ve madencilik oldu.

2020 yılında nikel cevheri ihracatını yasaklayan Endonezya, elektrikli araç tedarik zincirine yönelik yatırımları çekmek amacıyla metal eritme ve madencilik alanlarında artan yabancı yatırım ilgisi gördü. Singapur, 4.6 milyar dolar ile en büyük yatırım kaynağı olarak öne çıkarken, Hong Kong 2.2 milyar dolar ve Çin ise 1.8 milyar dolar yatırım yaptı.

Toplamda, yerli kaynaklarla birlikte doğrudan yatırım 465.2 trilyon IDR'ye (27.52 milyar dolar) ulaşarak, yıllık yüzde 15.9 artış gösterdi. Bu yatırım, Endonezya'da 594.1 bin kişilik yeni istihdam sağladı.