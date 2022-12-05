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Yanardağ patladı lavlar ve duman 6 köyü yuttu! Felaket saniye saniye böyle görüntülendi

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nın faaliyete geçmesinin ardından en yakın iki köy olan Supit Urang ve Sumber Wuluh köylerindeki bölge halkını tahliye ederken, diğer yerel halkı da patlama alanından en az 13 kilometre uzakta durmaları konusunda uyardı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 13:15
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Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Semeru Yanardağı patladı. Lavlar ve dumanlar 6 köyü yuttu. Felaket saniye saniye böyle görüntülendi

Yanardağ patladı lavlar ve duman 6 köyü yuttu! Felaket saniye saniye böyle görüntülendi
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Endonezyalı yetkililer, ülkenin Cava adasındaki Semeru Yanardağı'nın Pazar günü patlayarak 1,5 kilometre yüksekliğinde kül bulutu püskürttüğünü duyurdu.

Endonezya Volkan Bilimi ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi'nin Volkan Afet Önleme Sistemi, Pazar günü öğleden sonra itibarıyla, Semeru Yanardağı için volkanik alarm seviyesini, dört kademeli volkanik alarm sisteminin en yüksek seviyesi olan 4. seviyeye yükseltti.

Yetkililer, en yakın iki köy olan Supit Urang ve Sumber Wuluh köylerindeki bölge halkını tahliye ederken, diğer yerel halkı da patlama alanından en az 13 kilometre uzakta durmaları konusunda uyardı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari yaptığı yazılı açıklamada, "Yanardağ civarında yaşayan herkese, nehrin sıcak gaz bulutu ve lav barındırma potansiyeline sahip olması nedeniyle Besuk Kobokan nehri boyunca hiçbir faaliyette bulunmamalarını söyledik" dedi.

Civardaki 6 köyün etkilendiği ancak yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Semeru Yanardağı tam bir yıl önce, 4 Aralık 2021'de de patlamış, afette en az 51 kişi ölmüş, 169 kişi yaralanmıştı.

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