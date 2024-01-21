Endoskopik yüz gerdirme nedir

Endoskopik yüz gerdirme operasyonunda, saçlı deride küçük kesiler açılarak, endoskop adı verilen bir cihazla cilt altına girilir. Endoskop, ucunda kamera ve ışık bulunan ince bir tüptür.

Endoskop sayesinde, cilt altındaki dokular görüntülenir ve gerekli germe ve askılama işlemleri yapılır. Böylece yüzde daha genç ve canlı bir görünüm elde edilir.

TEKRARLANMASI GEREKİR Mİ?

Endoskopik yüz gerdirme, genel anestezi altında yaklaşık 1-2 saat süren bir işlemdir. Operasyon sonrası hastanede 1 gece kalınır. Ağrı ve şişlik çok azdır. Dikişler kendiliğinden eriyen türdendir. Operasyonun etkisi ömür boyu sürer ve tekrarlanması gerekmez.

RİSKLERİ NELER?

Endoskopik yüz gerdirme, cerrahi olmayan bir yöntem değildir. Bazı riskleri ve komplikasyonları vardır. Bunlar arasında alerjik reaksiyon, enfeksiyon, kanama, damar yırtılması, sinir hasarı, stent trombozu, stent restenozu sayılabilir. Bu riskleri azaltmak için doktorun önerilerine uyulması, ilaçların düzenli kullanılması, sağlıklı beslenme ve egzersiz yapılması gerekmektedir.