Ukrayna Enerji Bakan Yardımcısı Oleksandr Kheil yarım milyon dolar rüşvet nedeniyle Kiev'de gözaltına alındı.

Kamu oyuyla paylaşılan soruşturma belgeleri, söz konusu meblağ karşılığında yetkilinin, yetkisini kullanarak, Lviv-Volyn kömür havzasındaki devlet işletmelerinin başkanlarına, Donetsk Oblastı'nın sınır bölgesindeki madenlerden madencilik ekipmanlarını hiçbir engele takılmadan transfer etme sözü verdiğini gösteriyor.

Ukrayna Güvenlik Servisi söz konusu ekipmanın doğu cephesinin en sıcak bölgesi olan Pokrovsk'ta bulunan devlet kömür şirketlerinden birine ait benzersiz ve nadir olduğunun altını çizdi.

Sanayi temsilcileri, savaş bölgesinden ekipmanların tahliyesi ve batı bölgesindeki madenlerde kullanılması için izin almak amacıyla bu yılın ilkbaharında Enerji Bakan Yardımcısı'na başvurdu. Ancak madencilik ekipmanlarının muhafazasından sorumlu olan görevli, bunların kaldırılması için para talep etmeye başladı.

Ukrayna Güvenlik Servisi her dilimi aşama aşama belgeledi. Sonuç olarak, kolluk kuvvetleri Enerji Bakanlığı yetkilisini ve üç suç ortağını gözaltına aldı ve rüşvetin üçüncü dilimini aldıktan sonra olaya karışanları suçüstü yakaladı.

Dört tutuklunun tamamına, kamu görevlisi tarafından yapılan bir teklifi, vaadi kabul ettikleri veya uygunsuz bir menfaat sağladıkları şüphesiyle tebligatta bulunuldu.