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Enerji Bakanlığı'ndan vatandaşa oltalama uyarısı

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı, sosyal medya üzerinden BOTAŞ ve TPAO yetkililerinin isimleri kullanılarak "yatırım fırsatı" başlığı adı altında sunulan gerçek dışı duyurulara itibar edilmemesi konusunda uyardı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 10:29
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Enerji Bakanlığı BOTAŞ ve TPAO üzerinden dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı

Enerji Bakanlığı'ndan vatandaşa oltalama uyarısı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son dönemde bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden BOTAŞ ve TPAO şirket hisselerinin satışa çıkarıldığı gibi gerçeği yansıtmayan duyurularla dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu hatırlatıldı.

"OLTALAMA VE DOLANDIRICILIK GİRİMİ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ve TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin başta olmak üzere, toplum tarafından tanınan isimlerin görüntüleri kullanılarak yapılan paylaşımların mali ve hukuki yönden suç teşkil ettiği belirtilen açıklamada, "yatırım fırsatı" başlığıyla sunulan ve gerçeklik algısı artırmak için BOTAŞ ve TPAO logoları kullanılan paylaşımların "oltalama ve dolandırıcılık girişimi" olduğu vurgulandı.

RESMİ KAYNAKLAR ÜZERİNDEN BİLGİ TEMİN EDİLMELİ

Söz konusu şirketlerin sermayesinin yüzde 100 devlete ait olduğuna, geçerli mevzuat gereğince kamu iktisadi teşebbüsü şeklinde oluşturulmuş yapıları gereği borsada herhangi bir işlem görmelerinin söz konusu olmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu paylaşımları yapan sosyal medya adresleri ve internet sitelerine yönelik yasal işlem başlatılacak olup vatandaşlarımızın bu tür yasa dışı paylaşımlara itibar etmemeleri ve resmi kaynaklar üzerinden bilgi temin etmeleri gerekmektedir."

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