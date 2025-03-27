Enerji dostu mavi yeşil okul

Projede 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Uzun Mustafa İlkokulunda, öğrenci ve velilerine orman sevgisini aşılamak ve bu bilinci kazandırmak amacıyla, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü fidanlık personeli tarafından çevre, doğa ve ekolojik okuryazarlık konularında bir eğitim verildi.

Daha sonra ise iki grupta olmak üzere, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Pınar Fidanlığında fidan dikim etkinliği ile projeye destek verildi.

Fidan dikimi ile sona eren etkinlikte, renkli görüntüleriyle dikkat çeken geleceğimiz fidanları çocuklarımızın mutluluğu görülmeye değerdi.