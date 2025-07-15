Enerji içeceklerinin karanlık yüzü ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı

Kardiyoloji Uzmanları, enerji içeceklerinin aşırı tüketiminin kalp ritim bozukluklarına yol açarak kalp krizini tetikleyebileceği konusunda çarpıcı uyarılarda bulundu.

Günümüzde her yaş grubundan bireyin kolaylıkla ulaşabildiği bu içecekler, özellikle gençler arasında popüler olsa da, içerdikleri yüksek doz kafein, taurin ve guarana gibi uyarıcı maddeler nedeniyle ciddi sağlık riskleri taşıyor.

Bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, bu içeceklerin kalp sağlığını tehdit ettiğini ve hatta ani ölümlere yol açabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, enerji içeceklerinin içeriğindeki maddelerin kalp hızını artırarak ritim bozukluklarına neden olabileceğini vurgulayarak “Peş peşe tüketilen enerji içecekleri, kalp hızını 90 ila 120’lere çıkarabilir. Risk faktörleri olan bireylerde bu durum kalp krizini tetikleyebilir” dedi.

Ayrıca uzmanlar bu içeceklerin alkolle birlikte tüketilmesinin riskleri katlayarak artırdığına dikkat çekilerek, “Kalp hastalarının bu içeceklerden kesinlikle uzak durması gerekiyor. Bilimsel olarak faydası kanıtlanmamış bu ürünlerin yan etkileri ciddi” diye ekledi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ALARM VERİYOR

Almanya’daki Bonn Üniversitesi’nde Dr. Jonas Dorner liderliğinde yapılan bir araştırma, enerji içeceklerinin tüketiminden bir saat sonra kalp kasılmalarının daha güçlü hale geldiğini ve bu durumun ritim bozukluklarını tetikleyebileceğini gösterdi.

Araştırma, Kuzey Amerika Radyoloji Derneği’nin yıllık toplantısında sunulurken, Dr. Dorner, “Enerji içeceklerinde kafein oranı, kahve veya koladan üç kat fazla. Bu, hızlı kalp atışı, çarpıntı ve kan basıncı yükselmesi gibi yan etkilere yol açabilir” dedi.

Çocuklar ve kalp rahatsızlığı olan bireylerin bu içeceklerden uzak durması gerektiği özellikle vurgulandı.

ABD’deki Tufts Üniversitesi’nden Dr. Dariush Mozaffarian’ın 51 ülkeyi kapsayan çalışması, enerji içecekleri ve şekerli içeceklerin her yıl 184 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğunu ortaya koydu.

Circulation dergisinde yayımlanan bu araştırma, bu içeceklerin yüksek kafein ve şeker içeriğinin kalp krizine bağlı ani ölümlerden diyabete kadar birçok sağlık sorununa davetiye çıkardığını kanıtladı.

Uzmanlar da enerji içeceklerinin özellikle gençlerde ve genetik kalp rahatsızlığı olanlarda ani kalp durması riskini artırabileceğini belirterek, “Yüksek doz kafein, ginseng ve taurin içeren bu içecekler, alkolle birlikte tüketildiğinde kalp krizine ve bilinç kaybına yol açabilir” uyarısında bulundu.

UZMANLAR ALTERNATİF ÖNERİYOR

Diyetisyenler, enerji içeceklerinin yüksek şeker içeriğinin obeziteye ve metabolik sorunlara yol açabileceğini belirterek, “250 ml’lik bir kutuda 20-30 mg şeker bulunabiliyor. Bu, gençlerde obezite riskini artırıyor ve büyüme hormonlarıyla etkileşime girerek metabolizmayı yavaşlatıyor” dedi.

Uzmanlar, enerji içecekleri yerine daha doğal yöntemler önerdi:

“Uyanık kalmak için kahve ve bol su tüketimi gibi yöntemler tercih edilmeli. Enerji içeceklerinin bilimsel bir faydası yok, ancak zararları açıkça ortada.”

KALP HASTALARI VE GENÇLER İÇİN EKSTRA DİKKAT GEREKLİ

Enerji içeceklerinin kolay erişilebilirliği, özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygın tüketimini artırıyor. Ancak uzmanlar, bu içeceklerin özellikle kalp hastaları, hipertansiyonu olanlar ve genetik ritim bozukluğu riski taşıyan bireyler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Uzmanlar, enerji içeceklerinin EKG’de QT uzaması gibi ölümcül ritim bozukluklarına yol açabileceğini belirterek, “Yoğun kafein, guarana ve taurin, kalbin elektriksel aktivitesine zarar verebilir” dedi.

Norveç’te 18-35 yaş arası 53.266 üniversite öğrencisiyle yapılan bir araştırma, enerji içeceği tüketenlerin uyku sorunları, uykuya dalma zorluğu ve gece uyanmalarıyla karşılaştığını gösterdi. Bu durum, uzun vadede kalp sağlığını olumsuz etkileyerek stres ve yorgunluk gibi faktörleri artırıyor.

BİLİNÇLİ TÜKETİM ŞART

Uzmanlar, enerji içeceklerinin masum görünümüne aldanılmaması gerektiği konusunda hemfikir.

Kalp sağlığını korumak için bu içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması, özellikle risk grubundaki bireylerin tamamen uzak durması önerildi.

Sağlıklı bir yaşam tarzı, düzenli egzersiz ve dengeli beslenme, kalp sağlığını korumanın en güvenli yolu olarak öne çıktı.