Enerji verimliliği hakkında altın öğütler

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Donmaz, enerji verimliliği hakkında önemli bilgiler paylaştı. Donmaz, Bursa AFSİAD olarak enerji verimliliğinin Bursa ve Türkiye ekonomisi için kaçınılmaz bir gereklilik olduğuna inandıklarını ve bu doğrultuda çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Enerji verimliliğinin sağlanmasıyla ilgili Donmaz, "Eğer ekonomimizde sürdürülebilir bir gelişme istiyorsak, bunun yolu enerji verimliliğinden geçiyor. Enerji verimliliğinin tanımını yapmak gerekirse, binalarda yaşam ve hizmet kalitesini, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesini ve miktarını düşürmeden enerji tüketiminin azaltılmasıdır" dedi. Donmaz, ayrıca günümüzde ülke ekonomilerinin gelişmesi ve gelecekte de sürdürülebilir olabilmesi için enerjinin yeterli, düşük maliyetli, güvenli ve çevreye en az zarar veren şekilde sağlanmasının büyük önem taşıdığını ekledi.

Enerji verimliliğinin, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya doğrudan etkisi olduğunu vurgulayan Donmaz, ayrıca sera gazı salınımının azaltılması açısından da enerji verimliliğinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Donmaz, günümüzde enerjinin en verimli şekilde kullanılması için birçok çalışmanın yapıldığına dikkat çekerek, "Enerji tüketiminin verimli bir şekilde gerçekleşmesi için uygulanan çalışmalardan biri enerji etüdüdür. Doğru uygulandığında önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar" ifadelerini kullandı. Ayrıca, etkili bir enerji etüdünün maliyeti düşürdüğünü ve enerjinin en verimli şekilde kullanılmasına olanak sağladığını belirtti.

Enerji etüdü sonucunda elde edilen verilerin, verimliliği artırıcı projelerin hazırlanmasında rehberlik etmesi gerektiğini söyleyen Donmaz, bu projelerin atık enerjinin geri kazanımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim potansiyelini artırma amacıyla yapılabileceğini belirtti. Bu çalışmalar sonucunda enerji maliyetlerinin önemli ölçüde azalacağını ifade etti.

Son olarak, Donmaz, etkin bir enerji yönetiminin günümüzde kuruluşlar için bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak, "Enerji yönetimini sağlamanın en iyi yolu ISO 50001 Belgesi’dir. ISO 50001 standardının doğrudan yararları enerji maliyeti tasarrufları, daha az sera gazı emisyonu, değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme, daha az karbon ayak izi, ithal yakıtlara bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliğinin artmasıdır" dedi.