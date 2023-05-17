Enes Ünal'a Portekiz devi talip

İspanya'da attığı gollerle adından sıkça söz ettiren milli oyuncu Enes Ünal'a Portekiz devi Benfica'nın da talip olduğu öğrenildiği.

GONÇALO RAMOS YERİNE ENES ÜNAL

Bu sezon Portekiz Liginde 24 gol ve 12 asistlik bir performans sergileyen Benfica'nın golcüsü Goncalo Ramos'un takımdan ayrılması durumunda Portekiz ekibinin yıldız oyuncusu yerine Enes Ünal'ı transfer etmek istediği aktarıldı. Benfica'nın Gonçalo Ramos'un ayrılması durumunda Feyenoord forması giyen Santiago Gimenez'i de transfer listesine aldığı ancak Feyenoord'un yüksek bonservis bedeli talebi nedeniyle listenin ilk sırasında Enes Ünal'ın yer aldığı iddia edildi. Getafe, milli yıldız için 20 milyon euro civarı bir transfer ücreti istediği gelen haberler arasında yer alıyor.

20 GOLE DİREKT KATKI

Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan 26 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 36 karşılaşmada 15 gol ve 5 asist kaydetti.