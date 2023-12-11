Enes Ünal'ın sahalara ne zaman döneceği belli oldu

İspanya La Liga'da Getafe forması giyen Enes Ünal'ın ne zaman döneceği netlik kazandı.

Enes, geçen sezonun ikinci yarısında oynanan Real Betis maçında sakatlanmış ve çapraz bağları kopmuştu.

GETAFE BAŞKANI AÇIKLADI

Getafe Başkanı Angel Torres, 6 aydır sakat olan Enes Ünal ile ilgili, "Enes'in aralık ayının ikinci haftası takımla çalışmalara başlayacağını düşünüyorum. Ocak ayında ise en iyi seviyesine ulaşarak sahada olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

GETAFE KARNESİ

İspanyol ekibiyle 38 maça çıkan Enes Ünal, bu maçlarda 15 gol atarken 5 asist yaptı.