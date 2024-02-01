Enes Ünal'la ilgili flaş iddia: İngiltere'ye transfer oluyor

Bahar Yıldırım
Enes Ünal'la ilgili flaş iddia: İngiltere'ye transfer oluyor
İspanya'nın Getafe takımında forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal'ın İngiltere Premier Lig'e transfer olacağı iddia edildi.

İspanya'nın Getafe takımında oynayan milli futbolcumuz Enes Ünal'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

26 yaşındaki Enes Ünal futbola Bursaspor'da başlamış, 2015'te Manchester City'e transfer olmuştu.

Daha sonra Genk, Twente, Villarreal, Valladolid takımlarında kısa sürelerle forma giyen Enes, son 4 sezondur Getafe'de oynuyor.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 5 maçta oynayabilen Enes, 2 de gol attı.

İtalyan basınında çıkan habere göre Enes Ünal için İngiltere Premier Lig takımın Bournemouth harekete geçti.

İngiliz kulübü yöneticilerin Getafe ile bir de görüşme yaptıkları ileri sürüldü.

Transfer için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

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