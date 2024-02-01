Enes Ünal'la ilgili flaş iddia: İngiltere'ye transfer oluyor

İspanya'nın Getafe takımında oynayan milli futbolcumuz Enes Ünal'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

26 yaşındaki Enes Ünal futbola Bursaspor'da başlamış, 2015'te Manchester City'e transfer olmuştu.

Daha sonra Genk, Twente, Villarreal, Valladolid takımlarında kısa sürelerle forma giyen Enes, son 4 sezondur Getafe'de oynuyor.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece 5 maçta oynayabilen Enes, 2 de gol attı.

İtalyan basınında çıkan habere göre Enes Ünal için İngiltere Premier Lig takımın Bournemouth harekete geçti.

İngiliz kulübü yöneticilerin Getafe ile bir de görüşme yaptıkları ileri sürüldü.

Transfer için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.