Enfeksiyon hastalıklarını anında tespit eden buluş

Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları, virüs ve bakterilerin insanlarda hızla yayılmaya başlayan daha bulaşıcı varyantlarını tespit edebilen yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yeni yaklaşım, grip, COVID, boğmaca ve verem gibi hastalıklara neden olan patojenleri izlemek ve aşıları geçebilen mikropları hızla tanımlamak için insanlardan alınan örnekleri kullanıyor.

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VARYANTLARIN HIZLI TESPİTİ

Yeni teknik, enfekte olmuş bireylerden alınan örnekleri kullanarak, patojenlerin insan nüfusundaki dolaşımını gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor. Bu, özellikle aşıları atlatan patojenlerin hızlı bir şekilde tespit edilmesini sağlıyor. Böylece, daha etkili aşıların geliştirilmesine yardımcı olunabilir. Ayrıca, antibiyotiklere dirençli yeni varyantların da hızla tespit edilmesi sağlanabilir, bu da enfekte olan bireylere en uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesine yardımcı oluyor.

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YENİ VARYANTLARIN GENETİK BİLGİSİ

Yöntem, genetik sıralama verileri kullanarak, yeni varyantların ortaya çıkmasında rol oynayan genetik değişiklikleri belirliyor. Bu, neden bazı varyantların insan nüfuslarında daha hızlı yayıldığını anlamak için önemli bir adım. Şu ana kadar, yeni enfeksiyon varyantlarını izlemek için dünya genelinde COVID ve grip izleme programları dışında çok az sistem mevcuttu.

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UZMAN TOPLANTILARINA GEREK KALMIYOR

Bu yeni yaklaşım, patojenlerin genetik değişikliklerine ve yayılma hızına bakarak, yeni varyantları otomatik olarak belirliyor. Bu, daha önce gruplar halinde toplanan uzmanların karar vermesine gerek kalmadan yeni varyantları tanımlama olanağı sunuyor. Ayrıca bu yöntem, çeşitli virüsler ve bakteriler için kullanılabilir ve yalnızca enfekte olmuş kişilerden alınan az sayıda örnekle hangi varyantların popülasyonda dolaştığı ortaya konabilir. Bu da, kaynakların sınırlı olduğu yerlerde oldukça değerli bir uygulama olmasını sağlıyor.

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BOĞMACA VE VEREM ÜZERİNDEKİ TESTLER

Araştırmacılar, bu yeni tekniği Bordetella pertussis bakterisi üzerinde test etti. Boğmaca, son 25 yılın en kötü salgınını yaşayan birçok ülkede büyük bir sorun teşkil ediyor. Yeni teknik, daha önce tespit edilemeyen üç yeni varyantı hızlıca ortaya çıkardı. Bu yöntem, boğmaca ajanı için çok zamanında bir keşif yaptı ve özellikle anti-mikrobiyal dirençli yeni soylara dikkat çekti.

Bir sonraki testte, Mycobacterium tuberculosis bakterisi üzerinde yapılan inceleme, antibiyotiklere dirençli iki yeni varyantın yayılmaya başladığını gösterdi. Araştırmacılar, bu tür testlerin enfeksiyonların yönetimi ve yayılmalarının kontrolü için büyük bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

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AŞI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ GÜNCELLENiYOR

Yeni yöntem, hangi patojen varyantlarının daha fazla endişe kaynağı olduğunu ve bu varyantların insanları hasta etme potansiyellerini hızla belirleyerek, hedeflenmiş aşıların geliştirilmesine olanak tanıyor. Ayrıca, antibiyotiklere dirençli bir varyant hızla yayıldığında, enfekte olmuş kişilere yönelik antibiyotik tedavisinin değiştirilmesi gerektiği yönünde bilgilendirme sağlıyor.

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KÜRESEL SAĞLIK YANITLARINI DEĞİŞTİRME POTANSİYELİ

Bu buluş, enfeksiyon hastalıklarına yönelik küresel sağlık yanıtlarını değiştirme potansiyeline sahip. Patojenler, insanların arasındaki yayılmayı daha hızlı ve etkili hale getirmek için sürekli evrimleşiyor. COVID-19 pandemisi sırasında, bu evrim, ilk Wuhan virüsünün hızla yayılmasından sonra, Omicron gibi yeni varyantların ortaya çıkmasına yol açtı. Bu tür evrimsel değişiklikler, patojenlerin bağışıklık sisteminden kaçabilmesini ve aşılarımıza rağmen hastalık yapabilmelerini sağlıyor.

YÖNTEM, SAĞLIK TAKİP SİSTEMLERİNDE TEMEL OLABİLİR

Cambridge Üniversitesi’nden Profesör Henrik Salje, bu yöntemin, enfeksiyon hastalıkları izleme sistemlerinin dünya genelinde önemli bir parçası olma potansiyeli taşıdığını belirtti. Ayrıca, bu teknik sayesinde hükümetlerin hastalıkların yayılmasına karşı daha hızlı ve doğru kararlar alması sağlanabilir. "Bu çalışma, hükümetlerin enfeksiyon hastalıklarına yanıtlarını tamamen değiştirebilir ve dünya çapında sağlık izleme sistemlerine entegre olabilir," dedi Salje.

Bu yenilikçi yöntem, sadece yeni varyantların tespitini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda hızlı ve etkili bir şekilde hastalıkların yönetilmesine de katkıda bulunacak gibi görünüyor.