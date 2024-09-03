Enflasyon açıklandı hesaplar yapıldı. Bu zamlar yapılırsa memur ve emekliyi daha kötü günler bekliyor

Enflasyon ve kurun oynaklığı ile beraber Türk Lirasının tarihin en düşük seviyelerinde olması en çok emekliler etkiledi. Megakentlerde dahi en düşük 12 bin 500 lira emekli aylığı ile geçinmeye çalışan emekliler adeta hayat mücadelesi veriyor. Hal böyle olunca emeklilerin gözü kulağı yıl sonunda yapılacak olan emekli zammına çevrilmiş durumda.

TÜİK enflasyonu açıkladı

Emeklilerin 6 ayda bir zam aldığı bir senaryoda kendilerine yapılacak olan zam oranının düşük olması bekleniyor. 2024 yılının ilk 6 ayında açıklanan enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak hesaplanmıştı. Bir önceki emekli zammı da bu oran kapsamında güncellenmiş ancak yaşam koşulları kapsamında bu zam emekliler için yeterli olarak kabul görmemişti.

Bugün TÜİK tarafından açıklanan aylık ve yıllık enflasyon ise yüzde 2,47 olarak kaydedildi. Bu rakam geçtiğimiz ay yüzde 3,23 olarak ölçülmüştü.

2024’ün ikinci yarısında memur ve emekli maaşlarına yapılması planlanan zam oranlarının belirlenmesinde ise Temmuz-Aralık ayları arasında ölçülecek olan enflasyon verileri dikkat alınıyor. Memurlar toplu sözleşme kapsamında ikinci altı ayda yüzde 10 zam ve bu orana ek olarak ölçülen enflasyon verileri doğrultusunda hesaplanacak oran kadar zam alacaklar. Peki bu senaryolara göre emekli ve memurlar ne kadar zam alacak?

ENAG enflasyonu açıkladı

İŞTE OLASI ZAM SENARYOLARI

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların yıl sonundaki tüketici enflasyon beklentisi yüzde 43,31 olarak ölçüldü. Buna bakılarak maaş zammı yüzde 14,9 olarak hesaplanıyor.

AA beklentisine göre ekonomistlerin yıl sonundaki enflasyon beklentisi Ağustos ayında yüzde 42,84 olarak ölçüldü. Buna göre maaş zammı 14,5 olacak.

Reuters’ın enflasyon anketine göre ise yıl sonunda enflasyon yüzde 42,95. Buna göre maaş zammı 14,56 olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 enflasyon tahmini yüzde 38 seviyesinde. Bu senaryoda maaş zammı yüzde 10,6 olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM ORANI NE OLACAK?

Memur ve emeklilerinin toplu sözleşmeleri gereğince yılda 2 defa zam almaları söz konusu. Bu zamlar da toplu sözleşmede enflasyon farkına ek olarak yüzde 10 olarak belirlendi. 2025 yılının ilk ayında memur ve memur emeklilerinin yüzde 10’luk toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alacakları biliniyor.

Bugüne kadar açıklanan enflasyon verileri memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkını yüzde 5,70 seviyelerine kadar çıkardı. Fakat hem memurların hem emeklilerin alacakları zam oranı aralık ayının enflasyon verilerinin açıklanması ise kesinlik kazanacak.