Enflasyon aile hekimlerinin gırtlağına dayandı. Sağlıkta sınıf düşmeye devam

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, asgari ücrete, elektriğe ve suya gelen artışlarla birlikte aile sağlığı merkezleri (ASM) giderlerini karşılayamaz duruma geldi.

Sağlık ve maliye Bakanlıklarının ASM’lere kira, elektrik, su, doğalgaz, sözleşmeli personel maaş ve sigortalarının ödemesi için ödediği “cari gider” enflasyonun altında ezildi.

AHEF Genel Sekreteri Taner Balbay, aile hekimliğinde giderlerin memur zammı oranında yapıldığının altını çizerek “Asgari ücrete zam geldi; elektriğe, suya, doğalgaza yüzde 200 zam geldi. Bizim cari giderler memur zammı oranında kaldı. Arada kalan farkı biz hekimler cebimizden ödüyoruz” dedi.

“GELİR GİDERİ KARŞILAMIYOR”

Çalıştırdıkları personelin maaş ve sigortalarını cari giderden ödediklerini belirten Balbay, “Bu personelin maaşlarına önce yüzde 54 oranında zam yapıldı. Bizim cari ödemeye zam yapılmadı. Şimdi yüzde 34 zam yapıldı. Cari ödemelerimize de memur zammı kadar artış yapılırsa yine aradaki farkı aile hekimleri ödeyecek” ifadelerini kullandı. Cari ödemeye gerekli artış yapılmazsa aile hekimliklerinin personelde küçülmeye gideceklerini kaydeden Balbay, “Gelir gideri karşılamadıktan sonra çalıştırmanın bir anlamı yok. Kan alma personelimiz, ebemiz az olacak. Sınıf düşeceğiz mecburen. Sağlık hizmetleri çok aksayacak” diye konuştu.

“SOKAKTA KALDILAR”

AHEF Genel Sekreteri Balbay, “Cari gideri memur zammından farklı bir kaleme koymaları lazım. Biz ticarethane değiliz ama ticari olarak görünüyoruz. Elektrik ücretleri bunun üzerinden ödeniyor” dedi. Fahiş kiralar nedeniyle tahliyelerin artacağına da dikkat çeken Balbay, “Ev sahipleri fahiş kiralar istemeye başladı. Antalya’da bir aile sağlığı merkezinin tahliyesine karar verildi. Aile hekimleri sokakta kaldı. Ev sahibi devleti dışarı atmış oldu” ifadelerini kullandı.

“KAMUSAL ANLAYIŞLA BAKILMALI”

Ankara Tabip Odası Başkanı Muharrem Baytemür de ASM’lere kamusal anlayışla bakılması gerektiğini vurgulayarak açıklamalarda bulundu. Bütün ASM’lerin kamu binasında olması gerektiğinin altını çizen Baytemür, “Nasıl hastanelerde hekimler boyayla, badanayla, elektrikle, suyla uğraşmıyorsa aile hekimleri de böyle olmalı. Hekimler kendi mesleklerini icra ile uğraşmalı. ASM’leri kamusal alanla yeniden örgütlenmeli” dedi.

Sağlık kuruluşlarının ticarileştirildiğinin altını çizen Baytemür, “Birinci basamak sağlık kuruluşu ve temel görevi koruyucu hekimlik olan ASM’lerde sınıflandırılmanın da kaldırılması, standart bir hizmet sunumu olması gerekir” ifadelerin kullandı.