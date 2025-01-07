Enflasyon Avrupa'da da hız kesmiyor

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon, Aralık 2024 itibarıyla %2,4’e yükseldi. Kasım ayında %2,2 olarak ölçülen oran, Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tahminlerine göre, enflasyonun yıl sonuna kadar %2 hedef seviyesine dönmesi bekleniyor.

ENERJİ FİYATLARI VE HİZMET SEKTÖRÜ ETKİSİ

Aralık ayında enerji fiyatları %0,1 oranında artış gösterdi. Bu, Temmuz’dan bu yana enerji fiyatlarındaki ilk artış oldu. Kasım ayında enerji fiyatları %2 oranında gerilemişti. Hizmet sektöründeki enflasyon oranı ise %3,9’dan %4’e yükseldi. Buna karşın, gıda, alkol ve tütün ürünlerindeki enflasyon %2,7’de sabit kaldı. Enerji dışı sanayi ürünlerinde ise enflasyon %0,6’dan %0,5’e gerileyerek hafif bir yavaşlama kaydetti.

BÜYÜK EKONOMİLERDE KARIŞIK SEYİR

Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomilerinde enflasyon eğilimleri farklılık gösterdi. Almanya ve İspanya’da yıllık enflasyon oranı %2,8’e yükseldi. Fransa’da bu oran %1,7’den %1,8’e çıktı. İtalya’da ise %1,5 olan oran %1,4’e gerileyerek düşüş eğilimi sergiledi.

Avrupa Merkez Bankası ECB'den bankacılık açıklaması

ÇEKİRDEK ENFLASYON SABİT KALDI

Enerji, gıda, alkol ve tütün fiyatlarını dışlayan çekirdek enflasyon, Aralık ayında %2,7’de sabit kaldı. Çekirdek enflasyonun değişmemesi, tüketici talebinin hâlâ güçlü kaldığına işaret ediyor. Ancak ECB, sıkı para politikası ve küresel ekonomik yavaşlamanın etkisiyle enflasyonun 2025 yılına kadar hedef seviyesine döneceğini öngörüyor.

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ECB'NİN HEDEFİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

ECB’nin para politikası kararlarında enflasyon hedefi kritik bir rol oynuyor. Banka, %2 hedefi için sıkı para politikası uygulamasını sürdürüyor. Enerji fiyatlarının baz etkisinden arınmasıyla birlikte enflasyonda yavaşlama bekleniyor. Ancak hizmet sektöründe devam eden fiyat artışları, hedefe ulaşma sürecinde zorluk yaratabilir.

Euro Bölgesi enflasyonundaki bu artış, enerji fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi ve hizmet sektöründeki talep artışı ile ilişkilendiriliyor. Ancak genel ekonomik yavaşlama ve ECB’nin politikaları, uzun vadede enflasyonun kontrol altına alınabileceğini gösteriyor.