Enflasyon beklenti anketi açıklandı uçuşa devam. Ekonomistlerden kara haber.

AA Finans'ın ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ekonomistlere göre ağustos ayında enflasyonun yüzde 7,32 artmasını bekliyor. Ekonomistlere göre yıllık enflasyonun ise yüzde 65.51 olacağını tahmin ediyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini ise yüzde 58'di.

KAYNAK: AA
Enflasyon beklenti anketi açıklandı uçuşa devam. Ekonomistlerden kara haber.

Enflasyon Ağustos'ta da uçacağı benziyor. Çünkü Anadolu Ajansı Finansı bölümünün hazırladığı ankete göre bu sonuç çıktı. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 9,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltmişti. Ekonomistlerin yaptığı bu tahminle birlikte "Merkez Bankası yine enflasyonu tutturamayacak mı" sorusu gündeme geldi.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 9,49 artış göstermişti. Aşağıdaki veriler ekonomistlerin yaptığı tahminlerin doğruluk oranını gösteriyor.

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