Enflasyon rakamları öncesi dolarda son durum

Dolar/TL haftaya karışık bir seyirle başladıktan sonra hafta içinde yönünü yukarı çevirdi. yoğun veri gündeminin olduğu haftada para piyasalarında yüksek volatilitenin olduğu görülüyor.

Dünü 34,10 – 34,23 aralığında geçiren dolar kuru günü 34,18 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında saat08.35’te 34,21 seviyesinde bulunuyor.

4 saatlik dolar/TL grafiği incelendiğinde; RSİ’nin 90 seviyesine ulaşarak doyum noktasına geldiği görülüyor. Fiyatın ise pivot kanalı üzerinden yükselişine devam ettiği görülüyor.

EURO/TL’DE DON DURUM

Euro/TL’de yeni günde yatay bir seyrin olduğu görülüyor. Hafta başına dalgalı bir seyir sergileyen Euro/TL hafta içinden bu seyrini sürdürdüğü görülüyor.

Dünü 37,77 - 37,97 aralığında geçiren Euro/TL günü 37,79 seviyesinde günü kapattı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 37,84 seviyesinde yatay bant üzerinde hareketleniyor.

4 saatlik Euro/TL grafiği incelendiğinde; RSİ’nin 53,00 seviyesinde olduğu görülüyor. Fiyatın ise pivot kanalı altında kaldığı görülüyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve jeopolitik riskler piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. Orta doğudaki gerilim ve makro ekonomik gelişmelerden etkilenen piyasalarda gözler gelecek verilere çevrildi.

Bugün yurtiçinde enflasyon rakamları takip edilecek. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 51,97 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 2,47 olarak açıklandı. Bugün saat 10.0’da açıklanacak olan eylül ayı enflasyon rakamı ise yurtiçi piyasaları tarafından merakla bekleniyor.

Dün ABD tarafında öncü tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Öncü tarım dışı verisi 143 bin ile yükseliş kaydetti. Bu veri Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin öncüsü niteliğinde. Gelecek olan haber akışları piyasalarda hareketlilik oluşturabilir.

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