Enflasyon tahmini değişti. İşte emekli maaşlarında yeni senaryo

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, enflasyon tahminleri yeniden gözden geçirildi ve yukarı yönlü güncellemeler yapıldı. Bu yıl sonu için öngörülen enflasyon oranı yüzde 33’ten yüzde 41,5’e yükseltildi. Bu gelişmenin ardından milyonlarca emekli, alacakları maaş zammı için hesaplamalara başladı.

OVP'deki enflasyon tahminlerinin yanı sıra emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili olası senaryolar da gündeme geldi.

2025-2027 yıllarını kapsayan yeni OVP, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Program, önümüzdeki üç yıl boyunca ekonomide izlenecek yol haritasını belirlerken, enflasyon hedeflerinde de önemli revizyonlar yapıldı.

ENFLASYON HEDEFLERİ VE EMEKLİ ZAMMI TAHMİNLERİ

OVP’ye göre, 2024 yılı enflasyon hedefi yüzde 33’ten yüzde 41,5’e çıkarıldı.

2025 yılı için bu oran yüzde 15,2’den yüzde 17,5’e revize edilirken, 2026 yılında ise enflasyonun yüzde 9,7 ile tek haneli seviyelere inmesi bekleniyor.

2027 yılı içinse enflasyon hedefi yüzde 7 olarak belirlendi.

Merkez Bankası’nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 38 olarak açıklanmıştı. Piyasalarda ise bu oran, yaklaşık yüzde 42 civarında öngörülüyor.

OVP’de belirlenen yüzde 41,5'lik enflasyon hedefinin gerçekleşmesi durumunda, emekliler Ocak ayı itibarıyla maaşlarına yüzde 13,45 oranında zam alabilecek.

Ancak, eğer yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın hedefi olan yüzde 38 seviyesine ulaşırsa, emekliler için beklenen zam oranı yüzde 10,63 olacak.

Enflasyonun yüzde 40’a yaklaşması halinde ise bu oran yüzde 12,24’e kadar çıkabilir.

AĞUSTOS AYI VERİLERİ VE ZAM HESAPLAMALARI

Ağustos ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 2,47 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,78’den yüzde 51,97’ye geriledi.

Temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşen toplam enflasyon oranı yüzde 5,78 oldu ve bu artış, emeklilere aynı oranda zam hakkı kazandırdı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Temmuz ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti.

Ancak enflasyon zammı, bu rakamın altında kalan maaşları etkilemedi.

En düşük emekli maaşının yeniden artırılması için TBMM’de bir yasa düzenlemesine ihtiyaç duyuluyor.