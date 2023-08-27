Enflasyon ve döviz vatandaşı vurdu. Halk fakirleşti şirketler zenginleşti

Yüksek enflasyon ve döviz kuru nedeniyle alım gücü düşen vatandaş fakirleşirken, büyük şirketler ise kârını katladı. Şirketlerin toplam kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttı.

Enflasyon ve döviz vatandaşı vurdu. Halk fakirleşti şirketler zenginleşti

Yüksek enflasyon, artan vergiler ve yüksek döviz kurları en çok dar gelirlileri etkilerken, şirketler ise kârlarına kâr kattı.

Şirketler yılın ikinci çeyreğine ilişkin kârlarını açıkladı. Yıllık olarak en yüksek kâr artışını sırasıyla holdingler, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve büyük bankalar kaydetti. Bugüne kadar 488 şirket bilançosunu açıklarken bu şirketlerin ikinci çeyrek toplam kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artırdığı görüldü.

OTOMOTİV VE HAVAYOLU ZİRVEDE

Ziraat Yatırım’ın hazırladığı rapora göre otomotiv ve havayolu en yüksek kâr artışı gözlenen sektörler arasında yer aldı. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında artan satış ve kira gelirleri dışında bazı şirketlerin gayrimenkullerini yeniden değerlemesi sektörde kâr artışını destekledi. Büyük bankalarda, komisyon gelirleri ile ticari kârda önemli oranda artışlar gözlendi. Toplam kâr artışına en büyük katkıyı Sabancı Holding ve Koç Holding’in kârlarındaki yükseliş yaptı. Otomotiv sektöründe ise Koç Grubu şirketlerinin güçlü kârları etkili oldu.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE KÂR ETTİLER

Koç Holding'in ikinci çeyrek net dönem kârı 18,24 milyar TL’lik beklentinin üzerinde, 20,60 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde holdingin net dönem kârı 15,45 milyar TL olarak kaydedilmişti. Bu yılın ilk yarısında toplam net kâr ise 37,4 milyar TL oldu. Sabancı Holding de 10,7 milyar TL olan beklentilere karşın 13,3 milyar TL net dönem kârı elde etti. Holdingin net kârı geçen yılın ikinci çeyreğinde 8 milyar TL ve 2022 yılının tamamında 43,8 milyar TL seviyesindeydi.

KÂRI YÜZDE 90 ARTTI

Şirket bazında ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre kâr artışına en yüksek katkıyı Akbank sağladı. Banka, bu yılın ikinci çeyreğinde 17,2 milyar TL olan beklentinin üzerinde, 20,3 milyar TL net dönem kârı elde ettiğini açıkladı. Böylece, bankanın çeyrek bazda net kârı yüzde 90 ve yıllık bazda net kârı yüzde 55 arttı. Banka, 2022 yılının tamamında 60,02 milyar TL net kâr elde etmişti.

Otomotiv sektöründe Ford Otosan ve Tofaş’ın toplam kâr artışına katkısı büyük oldu. Ford Otosan yılın ilk 6 ayında 12 milyar lira kâr elde etti. Geçen yılın aynı döneminde şirketin kârı 6 milyar 505 milyon 981 bin lira olmuştu. Böylece şirketin kârı yüzde 85 oranında artmış oldu. Tofaş da ikinci çeyrekte 4,94 milyar TL net kâr açıkladı. Geçen yıl aynı dönem 1,88 milyar TL net kâr açıklamıştı.

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