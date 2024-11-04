Enflasyon verilerinde büyük uçurum. TÜİK:2,88 ENAG: 5,57 İTO:3,46

Düzenleme: Serkan Talan
Enflasyon verilerinde büyük uçurum. TÜİK:2,88 ENAG: 5,57 İTO:3,46

Önce İstanbul Ticaret Odası, ardından bugün ENAG ve son olarak da TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Ancak bu üç grubun verdiği enflasyon rakamları arasında uçurum olduğu ortaya çıktı. İşte o uçurumdan rakamlar...

İlk enflasyon verisini İstanbul Ticaret Odası İTO 1 Kasım günü duyurdu. İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,64, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,15 oranında arttı. İTO'ya göre İstanbul'un aylık enflasyonu yüzde 3,64 olarak kayıtlara geçti. İTO'nın verileri yıllık enflasyonun yüzde yüzde 59,10 olarak duyurdu.

ENAG'A GÖRE AYLIK ENFLASYON YÜZDE 5,57

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu ENAG, eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını bugün saat 09.15'te açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 5,57 artış gösterdi. ENAG yıllık enflasyon ise yüzde 89, 77 olarak duyurdu. ENAG'a göre yüzde 5,57'lik aylık enflasyon son ayların en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti

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TÜİK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

TÜİK ise enflasyonu duyuran son kuruluş oldu. TÜİK'e göre ekimde enflasyon aylık bazda yüzde 2,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon rakamları TÜİK'e göre yüzde 48,58 olarak kayıtlara geçti.

ENFLASYON VERİLERİNDE UÇURUM

TÜİK aylık enflasyonu yüzde, 2,88 açıklarken, ENAG yüzde 5,57, İstanbul Ticaret Odası ise yüzde 3,64 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon rakamlarına gelince, TÜİK yine en az rakamı verdi. Türkiye İstatistik Kurumu, yıllık enflasyonu yüzde 48,58, ENAG yüzde 89,77, İTO da yüzde 59,10 duyurdu. Rakamlara böyle...Aylık enflasyonda ENAG'ın verileri, TÜİK'in verilerinin neredese iki katı.Herkes niye bu kadar fark var diye soruyor. Çünkü, enflasyon verileri emekliyi, asgari ücretliyi ve memuru yakından ilgilendiriyor. Emekli ve memur TÜİK'in verilerine göre enflasyon farkı alıyor. TÜİK verilerinin düşük çıkması emeklileri kara kara düşündürüyor. Çünkü, emeklinin dört aylık alacağı enflasyon zammı yüzde 12,03 oldu.

Ziraat Bankası eski genel Müdür Yardımcılarında Bankacılık ve finans uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu yaptığı paylaşımda "10 aylık enflasyonda TÜİK oranı ENAG'ın yarısı kadar" dedi.

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