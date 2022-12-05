Uzman isim asgari ücrette psikolojik sınırı açıkladı. İşte en yüksek tahmin

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı enflasyon rakamlarına göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,88 artarken, yıllık bazda yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

Açıklanan rakamlar emekli, memur ve asgari ücretlilerin maaşlarını yakından ilgilendiriyor. Peki enflasyona göre hesap yapıldığında asgari ücret ne kadar olacak?

ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE HESAPLAMA YAPTI

Vergi Uzmanı Muhammed Bayram, CNN Türk ekranlarında enflasyon rakamlarının asgari ücret zammına yansımasını değerlendirdi. Bayram enflasyon rakamlarına göre canlı yayında hesaplama yaptı.

Bayram'ın açıklamaları şöyle:

"Enflasyonda baz etkisinden dolayı bir düşüş olduğunu görüyoruz. Asgari ücrette tam olarak enflasyona göre bir belirleme yapılmıyor. Asıl ücret pazarlık masasından çıkıyor. Ama hükümet kanadından gelen 'Emekçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' açıklamalarından dolayı enflasyona göre bir fiyat artışı olacağını duyuyoruz.

“EN AZ YÜZDE 32'LİK BİR FARK GÖRÜLÜYOR”

Geçen dönemde yüzde 30'luk bir artış yapılmıştı. Ancak o dönemde enflasyon yüzde 42 idi. Yani yüzde 12'lik asgari ücretin almadığı bir fark var. Yine kasım ayı enflasyonu yüzde 62. Bir önceki dönemdeki enflasyon yüzde 42 idi. Böylece almadığı 20 puanlık farkla beraber asgari ücretlinin yüzde 32'lik bir fark var. Geçen yılın kasım ayına göre enflasyon yüzde 84, aralık ayına göre yüzde 62. Aralık ayını baz almamız lazım. Bu açıklamalara göre, yani enflasyon farkını baz alacaksak en az yüzde 32'lik fark görülüyor.

“8 BİN TL PSİKOLOJİK SINIR”

Yüzde 30'luk bir artış olursa 7.150 TL, yüzde 40'lık bir artış olursa 7.700 TL, yüzde 45'lik bir zamma göre 7.975 TL civarına gelir. Burada Türk-İş Başkanı'ndan bir açıklaması var, kırmızı çizgimiz diye. Ama bu kasım ayına ilişkin bir açlık sınırı idi. Aralık sonu itibarıyla açlık sınırı bu düzeye çıkacaktır. Bu nedenle 8 bin lira civarını biz psikolojik sınır görüyoruz. En yüksek tahmin 8 bin TL asgari ücret için."