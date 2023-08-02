Enflasyona yenilen emeklinin insanca yaşayabilmesi imza kampanyası başlatıldı

Ömer Aksu - Bilecik/Yeniçağ

Bozüyük’te Birleşik Emekliler Sendikası tarafından başlatılan imza kampanyasına emekliler ve emekli yakınları yoğun ilgi gösteriyor.

Emekli maaşlarının insanca yaşanabilecek düzeye yükseltilmesi talebiyle başlatılan imza kampanyasının 11 Ağustos tarihine kadar saat 11.00 – 20.00 arası Cemalettin Köklü Parkı önünde devam edeceği öğrenildi.

"İNSANCA YAŞAYABİLECEKLERİ KADAR MAAŞ ZAMMI TALEP EDİYORUZ"

Birleşik Emekliler Sendikası Bozüyük Şube Başkanı Nazmi Yüksel yaptığı açıklamada; “Ülkemizde yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle emeklilerimiz geçinmekte zorlanmakta, Hükümetimizin yaptığı yüzde 25 lik maaş zammı yüksek enflasyon karşısında yeterli gelmemektedir. Sendika olarak emeklilerimize insanca yaşayabilecekleri kadar maaş zammı yapılmasını Hükümetimizden talep ediyoruz.” dedi.