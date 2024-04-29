Enflasyonla mücadele için iki maddelik çözüm önerisi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel’in yaptığı açıklama kapsamında, dernek üyeleri arasında yapılan mart anketini inceleyerek, martta perakende satışlarda adet açısından düşüşün devam ettiğini aktarıldı.

Öncel, hazır giyimden elektroniğe, mobilyadan kozmetiğe ve yeme içmeye kadar her alandaki üye markaların ortak şikayetinin girdi maliyetlerinin olduğunu söyledi.

Öncel, özellikle hazır giyim, tekstil ve ayakkabı gibi kategorilerde ham madde ve ara mallar, dünya ortalamasının yaklaşık iki katı fiyatına temin edildiğini bazı bitmiş ürünlerde referans fiyat uygulaması, maliyeti ikiye katlandığını ve referans fiyat üzerinden alınan KDV, indirim konusu yapılamadığını söyledi.

Ayrıca Öncel, girdi maliyetlerinin yanı sıra AVM'lerde 10 uzama yılı sona eren kontratlarda 4-5 kat kira artış talepleriyle karşılaştığını belirtti.

Öncel, hiçbir firmanın kiradaki 4-5 kat artışı fiyatlarına yansıtamayacağının, aksi takdirde ürün satamayacağını belirtti.

Yabancıya satıştaki düşüşe denk gelen Öncel, 2 yıl öncesine kadar Türkiye'deki kartlı harcamaların yaklaşık yüzde 10'u yabancılar tarafından olurken, ilgili oranın 2024’ün ilk 2 ayında yüzde 4'ün altına indiğini aktarıldı.