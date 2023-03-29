Metrelerce ucuz et kuyruğu. Enflasyonu düşük gösterenler bu kuyruğa baksın

Bir kilo kıyma için kuyruk uzadıkça uzadı. Fotoğraf Diyarbakır'dan. Et fiyatlarına son 20 gün içinde gelen zam sonrası vatandaşlar 1 kilo kuşbaşı ve 1 kilo kıyma alabilmek için Diyarbakır Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesindeki Et ve Süt Kurumu Diyarbakır Kombinası Satış Mağazası önünde yaz, kış uzun kuyruklar eksik olmuyor.

KUYRUĞA ŞAFAK VAKTİ GİRİLİYOR

Ramazan ayı nedeniyle vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde kuyruğa giriyor. Hedef bir kilo kıyma veya 1 kilo kuşbaşı alabilmek. Kuyruk uzadıkça uzuyor. Kısacası Diyarbakırlılar yaş kış Et ve Süt Kurumu'nun önünde kuyrukta. Kıymanın kilosunun 119 lira, kuşbaşının 129 liradan satıldığı kombina satış mağazasında sıraya girenlerin bu işi ranta dönüştürmemesi için bir kişiye en fazla 1 kilo kıyma ve 1 kilo kuşbaşı satılıyor.

Vatandaşlar, Et ve Süt Kurumu ile kasaplar arasında 90 ila100 liralık fiyat farkı bulunduğunu belirtti. Günde bin kişi Diyarbakır Et ve Süt kurumu önünde sıraya giriyor.