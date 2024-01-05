Engelli anne ayı yavrularıyla bir yıl aradan sonra fotokapana yakalandı

Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün doğaya kurduğu fotokapanlara ilginç görüntüler takılıyor. Onlardan biri de anne ayı ile iki yavrusu. Ancak bu anne ayı engelli...Sağ ön bacağı sakat. Ya ayağını bir ayı kapanını yaptırdı ya da insanlarla girdiği mücadelede kaybetti. Ama o hayatına devam etti. Geçen yıl iki yavrusuyla birlikte görüntülendi. Bir sene sonra yine engelli anne yavrularıyla birlikte fotokapana yakalandı. Bu sefer iki yavru ayı büyümüş, serpilmişti. Anne ayı engelli olmasına rağmen iki yavrusunu da büyütmeyi başarmıştı.