Engelli anne ayı yavrularıyla bir yıl aradan sonra fotokapana yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Engelli anne ayı yavrularıyla bir yıl aradan sonra fotokapana yakalandı
Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün doğaya kurduğu fotokapanlara anne ayı ve iki yavrusu takıldı. Anne ay engelliydi ve iki de küçük yavrusu vardı. Bir yıl arayla ikinci kez fotokapana yakalan engelli anne ayı yavrularını büyütmüştü.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün doğaya kurduğu fotokapanlara ilginç görüntüler takılıyor. Onlardan biri de anne ayı ile iki yavrusu. Ancak bu anne ayı engelli...Sağ ön bacağı sakat. Ya ayağını bir ayı kapanını yaptırdı ya da insanlarla girdiği mücadelede kaybetti. Ama o hayatına devam etti. Geçen yıl iki yavrusuyla birlikte görüntülendi. Bir sene sonra yine engelli anne yavrularıyla birlikte fotokapana yakalandı. Bu sefer iki yavru ayı büyümüş, serpilmişti. Anne ayı engelli olmasına rağmen iki yavrusunu da büyütmeyi başarmıştı.

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