Engelli bireylerin oturduğu evde yangın çıktı

Kaynak: İHA
Engelli bireylerin oturduğu evde yangın çıktı
Gümüşhane Kürtün’de 4 engelli bireyin yaşadığı evin teras ve çatı katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre köyün Hapandüzü Mahallesinde yaşayan Hasan Sevindik’e ait 2 katlı evin çatı ve teras katında soba bacasından kaynaklı olduğu belirlenen yangın çıktı.

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Kısa sürede çatıdaki ot ve tahtaların tutuşmasıyla büyüyen yangını fark eden köylüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından Kürtün Belediyesi ve Özkürtün Belediyesi İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışması yaptığı yangının ardından evin çatı ve teras katıyla alt kattaki bir odası tamamen zarar gördü.

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Emekli olduğu ve 4 engelli çocuğuna bu evde baktığı öğrenilen Sevindik’in engelli çocuklarından birisinin çatı katındaki odada kaldığı fakat gündüz saati olduğu için alt katta babasının yanında olduğu öğrenildi.

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