Engelli çift, hayallerindeki evi tamamlamak için destek bekliyor

Kaynak: İHA
Engelli çift, hayallerindeki evi tamamlamak için destek bekliyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Çiğdem ve Orhan Dağdeviren çifti, 2022 yılında dünya evine girdikten sonra kendilerine bir ev inşa etmeye başladılar.

Fakat maddi imkansızlıklar yüzünden evlerini tamamlayamadılar. Çift, yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan destek bekliyor.

Yüksekova'ya bağlı Çevreli Küme Evleri'nde yaşayan Çiğdem ve Orhan Dağdeviren çifti, bedensel engelli olmaları nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkumdurlar. Kendi evlerine sahip olmanın hayalini kuran çift, geçen sene arsalarının üzerine temel attı. Fakat maddi imkansızlıklar yüzünden evlerini tamamlayamadılar.

En büyük hayallerinin evlerine yerleşmek olduğunu kaydeden Dağdeviren çifti, yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan destek bekliyor.

Evlendikten sonra Yüksekova'da kaldıklarını kaydeden Çiğdem Dağdeviren, şunları söyledi: "Kaldığımız dairede hem kiramız arttı hem de giriş çıkışları bizim için sıkıntılıydı. Köye geldik, kaynımın evinde kalıyoruz. Onların evinin giriş çıkışı da bizim için rahatsız edici. Biz geldik bir temel attık. Malzemelerin bir kısmını borçla aldık, bir kısmı için de hayırseverler yardımcı oldu. Temeli attık ama geçen seneden beri bu temel böyle. İkimizin de engelli maaşı çok düşük. Valimiz olsun, vatandaşlar olsun, destek bekliyoruz kendilerinden. Biz de evimize girmek istiyoruz. Rahat etmek istiyoruz."

Attıkları temelin ikinci yıla gireceğini ve temelde kullandığı inşaat malzemelerinin büyük kısmını borçla aldığını söyleyen Orhan Dağdeviren ise şunları söyledi: "Zor durumdayız, sıkıntıdayız. İmkanlarımız yok. Tek gelirimiz engelli maaşımız. Onunla da bir şey yapılmıyor. Geçen seneden beri abimin evindeyiz. İçeri girmek, dışarı çıkmak bizim için çok sıkıntılı. Gelip gidemiyoruz. Kendimize göre ev yapmak için temel attık ama tamamlayamadık. Milletimiz bize destek olursa çok seviniriz."

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