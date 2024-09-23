Engelli çobanı döven kız kardeşler tutuklandı

Andırın ilçesine bağlı Çokak köyü kırsalında hayvan otlatan engelli çoban Nail Yener, yine hayvan otlatan S.G. tarafından hem tokat hem de sopa ile öldüresiye dövülmüş, kız kardeşi M.G. de bu anları saniye saniye görüntülemişti.

Genç kız tarafından öldüresiye dövülmüştü. Engelli çoban konuştu

Engelli çobanı dakikalarca odunla dövdü. O anları kaydettiler

Bunun üzerine genç kızlar jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Genç kızlar ifadesinde çobanın kendilerini taciz ettiğini bu nedenle dövdüklerini öne sürmüştü.

Ancak çoban gözaltın alınıp tacizden serbest kaldı. Genç kızlar ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Genç kızlar savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk eldi. Mahkemeye çıkan iki kız kardeş tutuklandı. Genç kızlar jandarma tarafından cezaevine götürüldü.