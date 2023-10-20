Engelli vatandaşı otobüse bindirmeyen şoföre cezai işlem

Ankara'da engelli bir vatandaş özel halk otobüsüne binmeye çalışırken otobüsün şoförü "İn aşağıya, şimdiye kadar bindiğine say." diyerek engelli vatandaşı otobüse almadı. Büyükşehir Belediyesi'nce şoföre cezai işlem uygulandı ve aracı parka çekildi.