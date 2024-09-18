Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hibe desteği başvuruları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verilecek hibe desteği için başvuruların bugün başladığını ve 6 Aralık'ta sona ereceğini belirtti.

Engelli vatandaşların çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla yeni bir adım attıklarını ifade eden Işıkhan, bu yıl hibe desteğine yönelik başvurularda otizmli vatandaşların iş gücü piyasasına katılımını teşvik eden projelere öncelik vereceklerini kaydetti.

Engelli vatandaşların "kendi işini kurma hibe desteği", "mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları", "destek teknolojileri, engellilerin işe yerleştirilmesi ve işe uyum", "korumalı iş yeri" projelerinden faydalanabileceklerini belirten Işıkhan, eski hükümlülerin ise "kendi işini kurma hibe desteği" projelerinden yararlanabileceklerini bildirdi.

Işıkhan, "2014 yılından itibaren 2 bin 746 eski hükümlü vatandaşımıza 109 milyon 968 bin 815 lira hibe desteği verdik. 3 bin 608 engelli vatandaşımıza 183 milyon 198 bin 277 lira hibe desteği verdik. 7 bin 237 projeye toplam 385 milyon 897 bin 77 lira kaynak sağladık." ifadelerini kullandı.