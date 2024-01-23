Engellilere eğitim desteği tutarı açıklandı

Engelli bireyler için verilen eğitim desteği aylık 4 bin 692 TL, grup eğitimi için ise aylık 1314 TL olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen "2024 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yayımlanan bilgilere göre, 2024 yılında özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira, grup eğitimi için aylık 1314 lira olarak belirlendi.