Engelsiz Ödül Töreni'nde oylama için son 5 gün

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde, Petrol Ofisi’nin ana sponsorluğunda 4 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Türkiye ilk kez “engelli sporculara” yönelik gerçekleşecek ödül töreninin oylaması 14 Nisan’da başlamıştı.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, TSYD’nin de 60. yılını kutladığı bu özel senede düzenlenecek ve S Sport Kanalı’ndan canlı yayınlanacak gecede, toplam 10 kategoride ödüller verilecek.

Son 5 güne girilen oylamada “Yılın Erkek Sporcusu, Yılın Kadın Sporcusu, Yılın Takımı, Yılın Antrenörü” kategorilerinde yapılan oylamaya TSYD üyeleri ve sporseverler tarafından yoğun ilgi gösteriliyor.

Engel tanımayan bu özel gece için oylama süreci, 01 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00’a kadar

https://www.tsyd.org.tr/wp/?page_id=22487 linki üzerinden devam edecek.

OĞUZ TONGSİR: OYLAMAYA KATILIMDA BÜYÜK DESTEK GÖRÜYORUZ

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, oylamanın yoğun bir katılımla devam ettiğini belirterek, "Hem değerli dernek üyelerimiz hem de sporseverlerden büyük bir destek gördük. Türkiye'de ilk kez yapılacak ve TSYD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek ödül gecemize oylarıyla destek veren herkese teşekkür ediyorum. Oylama için artık son 5 güne girdik. Destek vereceğiniz birbirinden değerli isimlere oylarınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Engelsiz kahramanlarımızın onurlandırılacağı bu özel geceyi 'SpordandaÖte' sloganıyla düzenleyerek Türk sporunun geleceğine anlamlı bir miras bırakmayı hedefliyoruz" diyen TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk sporunda her yıl önemli bir farkındalığa imza atacağına inandığımız bu anlamlı gecede yanımızda olan bütün yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayelerinde düzenlenen bu özel gecemizde başta Petrol Ofisi olmak üzere çeşitli alanlardaki destekleriyle yanımızda olan AVEC, Dalkılıç Spor, FONEX, Hummel, Medicana, Natura Vadi, Radisson Hotel Group, Saran Grup, Türkiye Sigorta ile Vestel’e teşekkür ediyoruz.”

OYLAMAYA ÇIKAN KATEGORİLER

YILIN MİLLİ TAKIMI ADAYLARI:

GOLBOL KADIN MİLLİ TAKIMI, AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI, İŞİTME ENGELLİLER VOLEYBOL MİLLİ TAKIMI, ÖZEL SPORCULAR KADIN DOWN MASA TENİSİ MİLLİ TAKIMI.

YILIN KADIN SPORCUSU ÖDÜLÜ:

SEVDA ALTUNOLUK: (MİLLİ GOLBOL OYUNCUSU), KÜBRA KORKUT: (MİLLİ PARA TENİSÇİ), MERYEM BETÜL ÇAVDAR: (MİLLİ PARA TEKVANDOCU), MERVE YAZICI: (İŞİTME ENGELLİ MİLLİ TEKVANDOCU), DİLARA ÇEVİK (DOWN SENDROMLU MİLLİ ATLET).

YILIN ERKEK SPORCUSU ÖDÜLÜ:

ABDULLAH ÖZTÜRK: (MİLLİ PARA MASA TENİSÇİ) NİHAT TÜRKMENOĞLU (MİLLİ PARA OKÇU), ÖMER GÜLERYÜZ (AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI SPORCUSU), EMİRHAN AKÇAKOCA (DOWN SENDROMLU MİLLİ ATLET), MEHMET ALİ YİĞİT (İŞİTME ENGELLİ MİLLİ GÜREŞÇİ).

YILIN ANTRENÖRÜ ÖDÜLÜ:

OSMAN ÇAKMAK: (AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ), YUSUF KILINÇKAYA (PARA MASA TENİSİ MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ), OSMAN ÇARKÇI (İŞİTME ENGELLİLER ERKEK VOLEYBOL TAKIMI BAŞANTRENÖRÜ), GÜLTEKİN KARASU (GOLBOL KADIN MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ), KEMAL YAŞKAFA (DOWN SENDROMLULAR MASA TENİSİ MİLLİ TAKIMI ANTRENÖRÜ).

Gecede ayrıca Azim Ödülü, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Ödülü, Vefa Ödülü, Sağlık Kahramanı Ödülü, Farkındalık Ödülü ve Yavuz Kocaömer Özel Ödülü de verilecek.