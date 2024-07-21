Engin Akyürek’in acı günü! Henüz 32 yaşındaydı

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Engin Akyürek’in acı günü! Henüz 32 yaşındaydı

Ünlü oyuncu Engin Akyürek, kuzeni Ezgi Başak Akyürek Okul'un ölüm haberiyle yıkıldı.

Başarılı oyuncu Engin Akyürek, acı haberle sarsıldı.

Engin Akyürek'in amcası Ömer Akyürek’in kızı olan 32 yaşındaki Avukat Ezgi Başak Akyürek Okul, trafik kazası geçirdi.

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Kazada, Sivas istikametine giden Ezgi Başak Akyürek Okul'un aracı, Refahiye ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı.

Ezgi Başak Akyürek Okul bu kazada hayatını kaybederken araçta bulunan yedi aylık oğlu Baray Alp Okul'un da ağır yaralandığı belirtildi.

Yaralanan yedi aylık Baray Alp Okul, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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