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Engin Altan Düzyatan çocukların yaralarını sarmak için seslendi

Çöp Adam dizisiyle yeniden televizyon ekranına dönüş yapan Engin Altan Düzyatan, depremzede öğrenciler için 'misafirogrenci.org' projesini duyurdu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 11:56
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Engin Altan Düzyatan depremzede öğrencilerin yaralarını sarmak için seslendi

Engin Altan Düzyatan çocukların yaralarını sarmak için seslendi
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Büyük felaket sonrası ünlü isimler seferber oldu. Engin Altan Düzyatan deprem bölgesi için yardımda bulunan ünlüler arasında yer almış ve AFAD’a 200 bin TL bağış yapmıştı.

Oyuncu bugün yaptığı paylaşımla misafirogrenci.org projesini duyurdu.

Düzyatan şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz nasıl yaralar sarsak diye bakıyoruz, biliyorsunuz. Çocuklarımızın yaralarını saran projelerden biri de misafirogrenci.org, Platformda afetten etkilenen çocuklarımız yüzde 100 burslu okutuluyor. Şu anda 2.172 okul, 23 bin öğrenciyi almış durumda ama 50 bin çocuğumuza ulaşmaya çalışıyorlar. Etrafımızdaki çocuklarımızı yönlendirebilir misafirogrenci.org adresinden detaylı bilgi edinebilirsiniz."
 

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