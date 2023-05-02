Engin Ardıç hakkında 'beyin kanaması geçirdi' iddiası

Turkuvaz Medyası bünyesindeki Sabah gazetesinin yazarlarından Engin Ardıç 1 Nisan 2023'ten bu yana yazı yazmıyor. Bunun sebebinin Ardıç'ın beyin kanaması geçirmesi olduğu iddia edildi.

Engin Ardıç hakkında 'beyin kanaması geçirdi' iddiası

Yaklaşık 1 aydır Sabah'ta köşe yazısı yazmayan Engin Ardıç'ın beyin kanaması geçirdiği iddia edildi.

Habertürk yazarı Oray Eğin, "Yapma be Engin!" başlıklı yazısının ilgili bölümünde Ardıç'la ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Engin Ardıç’ın önsözünde Nokta dergisi dedikodularını seksist, ırkçı, alaycı ama çok eğlenceli bir dille aktardığı “Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden…” kitabını Kumbaracı Yokuşu’ndaki bir sahafın indirim sepetinde 10 TL’yle bulduğum gün onun ağır bir beyin kanamasını geçirdiğini öğrendim.

İşaretlere pek anlam yüklemesem de bu iki olay arasındaki tesadüfü ve bağlantıyı çözmeye çalışıyorum.

Farkında olmadığınızı biliyorum, ama bir aydır yazmıyor ve hiç kimse de merak etmiyor. Argoya onun kadar hakim bir yazar olsaydım—ne de olsa bacanağı “Argo Sözlüğü” yazarı Hulki Aktunç—veya ondaki dil kıvraklığı bende olsaydı nalları dikmek üzere, ampulü patlatmış, bir ayağı çukurda, gitti gidiyor derdim. Ama değilim ve ayrıca çok üzüldüm.

Gerçekten beyin kanaması mı geçirdi, hayati tehlikede mi bilmiyorum çünkü kimsenin haberi yok.

Gazetesi de resmi bir açıklama yapmadı. Kimin haberi olur, kim bilir diye etrafa sormaya çalıştım ama onunla iletişimi sürdüren tek bir kişi bile bulamadım. Ciddi bir sağlık problemi olduğu, yazılarını kestiği ortada."

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