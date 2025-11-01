“Aşka Susayanlar”, “Tatlı Dillim” ve “Yalnız Adam” gibi filmlerle hafızalara kazınan Engin Çağlar'ın ölümü hem sevenlerini hem de sanat camiasını yasa boğdu.

Usta oyuncunun vefat haberinin ardından binlerce kişi, internette Engin Çağlar’ın biyografisini, nereli olduğunu ve ölüm nedenini araştırmaya başladı.

ENGİN ÇAĞLAR NEDEN ÖLDÜ?

Film-San Vakfı’ndan yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Film-San Vakfının Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması’nın & Yeşilçam’ın Değerli Oyuncusu Engin Çağlar’a Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz..."

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDAYDI?

Gerçek adı Ertem Eğilmez Çağlar olan sanatçı, 1940’lı yıllarda İstanbul’da doğdu. 1960’lı ve 1970’li yıllarda Türk sinemasının en sevilen erkek oyuncularından biri haline geldi.

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik gibi dönemin yıldızlarıyla birlikte rol alan Çağlar, hem yakışıklılığı hem de beyefendi tavrıyla Yeşilçam’ın “jön” simgelerinden biri oldu.

“Aşka Susayanlar”, “Tatlı Dillim” ve “Yalnız Adam” gibi yapımlarla izleyicilerin gönlünde taht kuran usta isim, oyunculuk kariyerinin ardından yapımcılığa adım atmıştı.