Engin Fırat'lı Kenya, Rusya ile berabere kaldı

Teknik direktörlüğünü Engin Fırat’ın yaptığı Kenya Milli Takımı, Antalya'da oynanan hazırlık maçında Rusya ile 2-2 berabere kaldı.

KAYNAK: İHA
Engin Fırat'lı Kenya, Rusya ile berabere kaldı

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri öncesi hazırlıklarını sürdüren Kenya Milli Takımı, Rusya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Antalya Titanic Spor Kompleksi'nde oynanan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat mücadeleye; Byrne Odhiambo, Amos Nondi, Joseph Okumu, Johnstone Omurwa, Erick Ouma, Richard Odada, Anthony Akumu, Kenneth Muguna, Rooney Onyango, Masud Juma, Michael Olunga 11’i ile başladı.

Rusya, 8. dakikada Alexander Sobolev’in golüyle öne geçerken, Afrika temsilcisi 16. dakikada Anthony Akumu'nun attığı golle yanıt verdi. Kenya, 36. dakikada ise Masoud Choka’nın golüyle üstünlüğü sağladı. İlk yarısı 2-1 Kenya lehine biten maçta Ivan Oblyakov, 89. dakikada kaydettiği golle sonucu tayin etti.

Kenya Milli Takımı, Kasım 2023'te başlayacak 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu'nda Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Burundi ve Seyşeller'e karşı mücadele edecek.

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