Engin Polat bacak bacak üstüne atınca polis uyardı. Kimse şah değil padişah değil

Kara para aklama ve delil karartma iddialarıyla gözaltına alınan Engin Polat bacak bacak üstüne atınca polis tarafından uyarı aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Engin Polat bacak bacak üstüne atınca polis uyardı. Kimse şah değil padişah değil

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Kara para aklama iddiasıyla yargılanan Polat çifti, gözaltına alınmalarının ardından hastaneye gönderildi.

Dilan ve Engin Polat rutin kontrol için sevk edildikleri hastanede bacak bacak üstüne atınca polis tarafından uyarıldı.

Uyarı üzerine Polat ailesinin toparlandığı görüldü.

Dün gece yarısı yapılan operasyonla da Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Ahmet Gün’ün de aralarında bulunduğu toplam 16 kişi gözaltına alındı.

“İFADEMİZİ VERECEĞİZ O KADAR”

Polat çifti sağlık kontrolü için götürüldükleri hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise, "İfademizi vereceğiz, o kadar" dedi.

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NELER OLDU?

Güzellik merkezi ve bakım ürünleri firmaları sahibi Dilan Polat ve Engin Polat, bir süredir yaşadıkları lüks hayatla Türkiye’nin gündemindeydi. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurumu) ve vergi müfettişlerinin hazırladığı rapor, şaşalı yaşamın perde arkasını ortaya çıkardı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar üzerine Polat çiftiyle ilgili soruşturma başlattı. “Resmi belgede sahtecilik” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama” suçları kapsamında başlatılan soruşturmada Polat çiftinin mal varlıklarına el konuldu.

Polis ve müfettişlerin incelmelerinde, şirket merkezlerindeki mali defterler, dijital kayıt cihazları ve çiftin telefonlarına savcılık kararıyla el konuldu.

GÖZALTI KARARI

İncelemeler devam ederken, Dilan, Engin Polat ve 12 kişi için gece gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın MASAK ön inceleme raporunda yer alan “Tasfiye halinde 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu, bahse konu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edilmiştir.” tespiti üzerine çıkarıldığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan iki kişi Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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