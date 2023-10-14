Engin Polat'ın iş yerine silahlı saldırı

Engin Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece saat 3'te iş yerinin kurşunlandığı bilgisini paylaştı. Videoda iş yerine 3 el ateş edildiği görülüyor.

Engin Polat'ın iş yerine silahlı saldırı

Engin Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece saat 3'te iş yerinin kurşunlandığı bilgisini paylaştı. Videoda iş yerine 3 el ateş edildiği görülüyor.

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