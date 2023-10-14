Engin Polat'ın iş yerine silahlı saldırı

Engin Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece saat 3'te iş yerinin kurşunlandığı bilgisini paylaştı. Videoda iş yerine 3 el ateş edildiği görülüyor.
14 Ekim 2023 Cumartesi
Engin Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece saat 3'te iş yerinin kurşunlandığı bilgisini paylaştı. Videoda iş yerine 3 el ateş edildiği görülüyor.
Engin Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece saat 3'te iş yerinin kurşunlandığı bilgisini paylaştı. Videoda iş yerine 3 el ateş edildiği görülüyor.