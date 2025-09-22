Enginyurt, Erdoğan'ı beklemediği yerden vurdu!

Türkiye, 2018'den bu yana bazı ABD menşeli ürünlere uyguladığı ek gümrük vergilerini kaldırdı.

Konuya dair Cumhurbaşkanlığı Kararı 22 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, 1 Haziran 2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında "ek mali yükümlülük" uygulanmasının kaldırıldığı ifade edildi.

ABD menşeli bazı ürünlerde ek mali yükümlülük uygulaması kaldırıldı

Haziran 2018'den itibaren aralarında otomobil, içecek, tütün, kozmetik ve bazı gıda ürünlerinin de bulunduğu çok sayıda ABD menşeli ürüne ek mali yükümlülük getirmişti.

Bu düzenleme kapsamında alkollü içeceklere yüzde 70; binek otomobiller dahil motorlu taşıtlara ek yüzde 60 vergi uygulanıyordu.

Cemal Enginyurt’tan dava sonrası meydan okuyan açıklama! CHP davası 24 Ekim’e ertelendi

Yaprak tütün ve tütün ürünleri ile makyaj ve bakım ürünleri de yüzde 30 ek vergiye tabiiydi.

Pirinç ve PVC ithalatından da yüzde 25 ek vergi alınıyordu.

"HA BİR DE ALKOL HARAM DEĞİL Mİ?"

"Amerika için yaptığın vergi indirimlerini, Türkiye içinde de yapsan diyorum. " diyen Enginyurt, özellikle alkol ürünlerine uygulanan verginin kaldırılmasına dikkat çekti.

X hesabından duruma tepki gösteren CHP'li vekil şu ifadeleri kullandı:

Şu Amerika için yaptığın Vergi İndirimlerini, Türkiye içinde de yapsan diyorum.

Mesela Akaryakıta vergi indirimi.

Mesela ÖTV indirimi.

Mesela esnafa vergi indirimi.

İlla Trump için mi Vergi indirimi olacak?

Ha bir de Alkol haram değil mi?

Amerika'dan ithal içkilerde indirim var.