6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Cemal Enginyurt Saray'da ışıkları yakacak tweet attı

Cemal Enginyurt Saray'da ışıkları yakacak tweet attı

DP'li Cemal Enginyurt, Altılı Masa için "Oturdular, konuştular, dağıldılar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 09:23
Takip Et

Enginyurt'tan Erdoğan'a Altılı Masa yanıtı

Cemal Enginyurt Saray'da ışıkları yakacak tweet attı
+
Aa
-

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Boşuna sevinme. Oturduk, konuştuk, büyüyoruz ve kazanacağız" diye konuştu. 

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim. Bunun böyle olacağını aylar öncesinde zaten söylemiştik" ifadelerini kullandı. 

Erdoğan'ın açıklamasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Enginyurt ise şu ifadeleri kullandı: 

"Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Altılı Masa) 'Oturdular, konuştular, dağıldılar.' demiş. Erdoğan boşuna sevinme. Oturduk, konuştuk, büyüyoruz ve KAZANACAĞIZ." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

6'lı masada aday konusunda uzlaşının sağlanamaması üzerine İYİ Parti lideri Meral Akşener, Genel İdare Kurulu'nu toplama kararı aldı. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, açıklamalarda bulunarak "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını görüş bildirdiler. Biz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini aday olarak belirttik. Ancak görüşlerimiz masadakiler tarafından reddedildi. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Yavaş ve İmamoğlu başkanlarımıza sesleniyorum. Sizi göreve çağırıyorum.” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
1
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
2
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
3
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
4
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
5
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
6
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
7
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Trabzonspor'un iki yıldızının kulübe ihtar çektiği ortaya çıktı
﻿Trabzonspor'un iki yıldızının kulübe ihtar çektiği ortaya çıktı
﻿Trabzonspor'un iki yıldızının kulübe ihtar çektiği ortaya çıktı
﻿Beşiktaş - Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonları için ne dediler? Trio ekibi tek tek açıkladı
﻿Beşiktaş - Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonları için ne dediler? Trio ekibi tek tek açıkladı
﻿Beşiktaş - Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonları için ne dediler? Trio ekibi tek tek açıkladı
﻿Adana'da silahlı kavga: Olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
﻿Adana'da silahlı kavga: Olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
﻿Adana'da silahlı kavga: Olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
﻿Baldırıkara bitkisi grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor
﻿Baldırıkara bitkisi grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor
﻿Baldırıkara bitkisi grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.