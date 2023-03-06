Cemal Enginyurt Saray'da ışıkları yakacak tweet attı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Boşuna sevinme. Oturduk, konuştuk, büyüyoruz ve kazanacağız" diye konuştu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim. Bunun böyle olacağını aylar öncesinde zaten söylemiştik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Enginyurt ise şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Altılı Masa) 'Oturdular, konuştular, dağıldılar.' demiş. Erdoğan boşuna sevinme. Oturduk, konuştuk, büyüyoruz ve KAZANACAĞIZ." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

6'lı masada aday konusunda uzlaşının sağlanamaması üzerine İYİ Parti lideri Meral Akşener, Genel İdare Kurulu'nu toplama kararı aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, açıklamalarda bulunarak "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını görüş bildirdiler. Biz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini aday olarak belirttik. Ancak görüşlerimiz masadakiler tarafından reddedildi. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Yavaş ve İmamoğlu başkanlarımıza sesleniyorum. Sizi göreve çağırıyorum.” dedi.