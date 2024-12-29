Enis Destan’ın annesi 10 yaş büyük gelinine öfke kustu: Oğlumun yakasına yapışmış

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Enis Destan’ın annesi 10 yaş büyük gelinine öfke kustu: Oğlumun yakasına yapışmış

Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan, Arzum Kuruçalı ile nişanlandıktan sonra, annesi Gül Destan oğlundan 10 yaş büyük olan gelin adayına sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Gül Destan, oğlunun nişanlısı için “Kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Bulmuş pırlanta gibi genci, hiç kaçırır mı!" ifadelerini kullanarak öfke kustu.

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“HİÇBİR ŞEKİLDE YAKIŞTIRAMIYORUM”

"Kendinden 10 yaş küçük biriyle evlenmek istiyorsa, sıradan bir fabrika ya da başka bir meslek grubundan eş seçseydi, amaç belli. Oğlumun seçtiği gelin hanımın kıyafetine bakın, hiç yakıştıramıyorum. Ne fiziksel olarak, ne yaşam tarzı ne de yaş olarak bizim tercihimiz değil."

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“BU İŞİN OLMAYACAĞINI SÖYLEDİK”

"Defalarca bu işin olmayacağını konuştuk ama gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış, ayak bağı gibi olmuş. Bu pırlanta gibi genç, temiz kalpli birisini bulmuş, kaçırır mı! Biz kız istemeye bile gitmedik, ailelerini tanımıyoruz. Kendi aralarında plan yapmışlar, yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler."

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ABDULLAH AVCI'YI TEHDİT ETMİŞTİ

Gül Destan daha önce de oğlu Enis'i oynatmadığı için eski Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'ya sosyal medyadan tepki göstermişti.

"Enis ile aranızda ne sorun var? Enis oynamak istiyor, siz son 5-10 dakika oynatıyorsunuz. Bu yetmiyormuş gibi ters de konuşuyorsunuz. Enis'e bir zarar gelirse dünyayı dar ederim" ifadelerini kullanarak tepki göstermişti.

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